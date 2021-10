Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (22.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft rechne die Deutsche Post DHL nicht mit großen Sprüngen bei den Paketmengen. Nachdem es im vierten Quartal 2020 ein außergewöhnlich starkes Plus von fast einem Viertel (plus 23,3 Prozent) auf 498 Millionen Sendungen gegeben habe, werde man das hohe Vorjahresniveau halten und möglicherweise leicht übertreffen, habe der für Post und Paket Deutschland zuständige Vorstand Tobias Meyer der Deutschen Presse-Agentur gesagt."Wir erwarten wieder ein sehr starkes Weihnachtgeschäft, das aber nicht in der außergewöhnlichen Situation stattfindet wie 2020", so Meyer in Bonn. 2020 seien stationäre Läden Mitte Dezember wegen Corona geschlossen worden, die Online-Bestellungen seien in die Höhe geschnellt.Meyer verweise auf Unwägbarkeiten, die eine Prognose in diesem Jahr erschweren würden. So hätten einige Elektronikhersteller wegen globaler Halbleiter-Engpässe Lieferprobleme - es könnte also sein, dass etwas weniger Elektronik-Pakete bei DHL aufgegeben würden.Die Corona-Pandemie sei für die Logistikbranche bislang ein Wachstumsmotor gewesen, auch Wettbewerber hätten im Boom des Online-Handels deutlich zulegen können. Der Bonner Konzern sei mit großem Abstand Marktführer unter den deutschen Paketdienstleistern, zu den Konkurrenten würden Hermes, DPD, UPS und FedEx gehören.Die Aktie der Deutschen Post lege am heutigen Freitag zu. Sie gewinne um die Mittagszeit 1,3 Prozent auf 53,63 Euro und gehöre damit zu den sieben stärksten Werten des Tages im deutschen Leitindex DAX."Der Aktionär" bleibt für seinen Musterdepotwert bullish, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.10.2021)Mit Material von dpa-AFX