Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (31.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für die Deutsche Post: Dank neuer Regeln für Sendungen aus dem Ausland dürfe der Bonner Logistikriese für Päckchen aus China nun mehr Geld verlangen. In diesem Jahr sollten die Gebühren nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bereits 27 Prozent höher liegen als noch im vergangenen Jahr.Dies gehe aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliege. In den nächsten Jahren dürften die Gebühren weiter steigen. Sie seien ein Ausgleich für die Beförderungskosten, die Postunternehmen in den Empfängerländern entstünden.Nicht nur für die Post sei das eine gute Nachricht. Auch deutsche Versandhändler, denen Konkurrenten aus China mit Billigwaren das Leben schwer machen würden, würden davon profitieren. Entstanden seien die neuen Regeln bei einem Kongress des Weltpostvereins im vergangenen Jahr. Die Organisation mit 192 Mitgliedsländern regele seit mehr als 145 Jahren den internationalen Postverkehr. Eine Drohung der USA, aus dem Verein auszutreten, habe die Mitglieder vor einigen Monaten an den Verhandlungstisch gebracht.Während nun die USA - mit einem Importvolumen von mehr als 75.000 Tonnen - mit einer Sonderregelung schon in diesem Jahr die Gebühren selbst festlegen dürften, gelte dies für andere Staaten erst ab 2021.Trotzdem dürfen auch sie bereits in diesem Jahr ihre Gebühren leicht anheben - was zu dem deutlichen prozentualen Plus führe. Bislang hätten die Chinesen nur wenig Porto für ihre Pakete abführen müssen, da China noch als Land eingruppiert gewesen sei, das vom Weltpostverein besonders gefördert worden sei. Viele Länder hätten das angesichts des Aufstiegs Chinas zur Wirtschaftsmacht absurd gefunden.Trotz der neuen Freiheit bei der Preisgestaltung werde es weiterhin eine Obergrenze geben. So dürften die Gebühren maximal bei 70 Prozent des Inlandsportos liegen und dürfetn nur schrittweise angehoben werden.Eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste sei 2016 zu dem Ergebnis gekommen, dass der Deutschen Post damals durch den Transport chinesischer Waren und die Kostenverhältnisse jährlich ein Verlust von rund 120 Millionen Euro entstanden sei.Die Meldung, wonach für die Post nun auch Päckchen aus China lukrativer würden, sei natürlich positiv zu werten. "Der Aktionär" bleibe für den DAX-Titel mittel- bis langfristig nach wie vor zuversichtlich gestimmt.Wegen der jüngsten Eintrübung des Charts drängt sich aktuell aber ein Kauf vorerst nicht unbedingt auf - Wer bereits investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stoppkurs bei 27,50 Euro, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 31.01.2020)Mit Material von dpa-AFX