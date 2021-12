Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (28.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Wer im Digitalzeitalter noch auf klassische Briefe setze, müsse für den Versand im nächsten Jahr etwas mehr zahlen. Die Deutsche Post erhöhe das Inlandsporto für einen maximal 20 Gramm schweren Standardbrief zum 1. Januar um 5 Cent auf 85 Cent. Für eine Postkarte würden 70 Cent fällig und damit 10 Cent mehr als bisher.Bei einem maximal 50 Gramm schweren Kompaktbrief gebe es einen Portoaufschlag von 5 Cent auf 1 Euro. Andere Sendungsarten würden ebenfalls teurer. Die Post begründe die neuen Preise mit sinkenden Sendungsmengen und höheren Kosten. Die zuständige Regulierungsbehörde, die Bundesnetzagentur, habe grünes Licht gegeben für das neue Porto.Alte Briefmarken würden nicht ungültig, man müsse sie aber zusätzlich frankieren. Wer dies in den ersten Januartagen nicht tue und Briefe nur mit den alten Marken verschicke, dürfte aber Glück haben. "Wir lassen in den ersten Tagen des neuen Jahres Kulanz gelten und werden die unterfrankierten Briefe nicht sofort zurückschicken", habe ein Post-Sprecher gesagt. So habe man es auch schon bei den vorigen Portoerhöhungen getan.Die Post drehe beim Porto in der Regel alle drei Jahre an der Preisschraube. Die neuen Preissätze seien bis Ende 2024 gültig. Die Briefmenge sinke im Internetzeitalter schon seit Langem, weil viele Menschen zur Kommunikation lieber auf Mails, Chatnachrichten oder Posts in sozialen Medien setzen würden. Trotzdem sei das Briefgeschäft noch eine lukrative Sache für den Bonner Konzern.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link