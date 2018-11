Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (29.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Analysten der DZ BANK nehmen in einer aktuellen Veröffentlichung die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Wenn man darauf achte, sehe man in den Städten eigentlich überall die gelben Post-Transporter. Denn mit ihrem Paketdienst DHL profitiere die Deutsche Post vom boomenden Online-Geschäft. Gerade in der nun begonnenen Vorweihnachtszeit und den auch hierzulande immer mehr in Mode kommenden Rabattschlachten zum Black Friday zeigt sich der zunehmende Stellenwert des Shoppings über das Internet, so die Analysten der DZ BANK. Für die Verbraucher sei es besonders komfortabel, zu Hause auf der Couch auf Schnäppchenjagd zu gehen. Ein wachsender Berg an Paketen sei die Folge.Die Kehrseite der Medaille dieser Entwicklung für die Deutsche Post seien steigende Kosten aufgrund von immer mehr benötigten Mitarbeitern, die immer schwerer zu bekommen seien. Steigende Personalkosten gebe es außerdem im Briefgeschäft. Gleichzeitig würden hier die zugestellten Mengen von Jahr zu Jahr zurückgehen. Weil die Post jeden Haushalt täglich beliefere, verzeichne sie so zunehmend Druck auf die Margen. Gebündelt sei das Brief- und Paktgeschäft in der Sparte Post - eCommerce - Parcel (PeP).Um die Kosten in dieser Kernsparte in den Griff zu bekommen, seien einige Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität sowie zur Senkung der Kosten ergriffen worden. Beispielsweise setze der ehemalige Staatskonzern auf die Frühverrentung von Postbeamten. Außerdem erhoffe sich das Unternehmen Einsparungen aus der gebündelten Zustellung von Briefen und Paketen.Aktuell sei von den Kostensenkungen allerdings noch nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Sanierung koste Geld, was auch im dritten Quartal die Gewinne belastet habe. Während der Umsatz organisch um 4,7% auf 14,8 Mrd. Euro zugenommen habe, sei das Nachsteuerergebnis um 77,2% auf 146 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich um 54,9% auf 376 Mio. Euro geschrumpft. Die Sparte PeP habe sogar rote Zahlen geschrieben. Wesentlich besser sei es in den anderen drei Bereichen Express (eilige Dokumente und Waren), Global Forwarding Freight (Spediteur für Luftfracht, Seefracht und Landverkehr) und Supply Chain (Kontraktlogistik) gelaufen. Sie hätten allesamt EBIT-Steigerungen verzeichnet.Vor den belastenden Faktoren in der Kernsparte PeP habe der Vorstand bereits im Juni gewarnt und eine entsprechende Gewinnwarnung für das Gesamtjahr ausgesprochen. Die seinerzeit gemachten Prognosen seien nun bestätigt worden. Die Deutsche Post peile demnach ein EBIT von rund 3,2 Mrd. Euro an. Die Sparte PeP solle dazu inklusive des erwarteten Restrukturierungsaufwandes etwa 0,6 Mrd. Euro beitragen. Ursprüngliches Ziel für das Konzern-EBIT seien 4,15 Mrd. Euro gewesen, wozu der Bereich PeP 1,5 Mrd. Euro beisteuern sollte. Bei Vorlage der Neunmonatsbilanz habe das Management zudem die längerfristigen Ziele bekräftigt und setze dabei auf die Erfolge der nun umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenbasis. Demnach solle 2020 ein EBIT von mehr als 5 Mrd. Euro erzielt werden. Davon sollten rund 1,7 Mrd. Euro auf die Sparte PeP entfallen. Im vergangenen Jahr habe die Deutsche Post ein EBIT von 3,74 Mrd. Euro erwirtschaftet.Eine weitere Gewinnwarnung dürfte den Aktienkurs nach Erachten der Analysten der DZ BANK zusätzlich belasten. Die Aktie sähen sie bereits seit dem Allzeithoch von Dezember 2017 in einer Abwärtsbewegung, in deren Verlauf sie im Juli ein Tief bei 27,23 Euro markiert habe. Dabei sei auch das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 27,88 Euro unterschritten worden, das sich aus der Aufwärtsbewegung seit 2016 ableiten lasse. Die folgende dynamische Erholung stellte sich aus unserer Sicht nur als Gegenbewegung im Abwärtstrend heraus, der neue Abgaben folgten, so die Analysten der DZ BANK. Im Oktober seien dabei das Julitief und das 61,8%-Fibonacci-Retracement getestet worden. Kurzzeitig unterschritten, habe diese potenzielle Unterstützungszone jedoch erst einmal gehalten.Ein nachhaltiger Bruch der Unterstützung bleibt unserer Einschätzung zufolge jedoch ein mögliches Szenario, in dem dann mit einer Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung zu rechnen ist, so die Analysten der DZ BANK. Entsprechend könnten dann trendfolgende Short-Positionen infrage kommen. Ein erstes Kursziel sähen die Analysten der DZ BANK in diesem Fall im Bereich von 22 Euro. Das skizzierte Szenario werde obsolet, wenn es der Aktie gelinge, die seit Oktober auszumachende kurzfristige Konsolidierungsphase nach oben aufzulösen, was mit einem Anstieg über 29,34 Euro der Fall wäre. Entsprechend bietet sich ein Stopp-Loss knapp über dieser Marke an, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 27.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link