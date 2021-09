XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

57,12 EUR -1,28% (24.09.2021, 11:10)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (24.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der Logistiker gehöre zweifellos zu den DAX-Konzernen, die am besten durch die Corona-Krise gekommen sei. Dem Paketgeschäft habe sie sogar eine Sonderkonjunktur und noch höhere Wachstumsraten beschert. Dementsprechend sei es mit dem Kurs seit März 2020 stetig weiter nach oben gegangen. Zuletzt habe der Blue Chip in der Konsolidierung festgesteckt.Doch nun könnte diese Nachricht für neuen Schwung sorgen: Demnach plane die Deutsche Post, dass die Paketpreise für Geschäftskunden am 1. Januar 2022 angehoben würden. Einzelheiten seien bisher noch nicht genannt worden, DER AKTIONÄR werde an dieser Stelle berichten, sobald die neuen Preise bekannt seien.Die Gewinne des Logistikriesen dürften auch im kommenden Jahr weiter steigen. DER AKTIONÄR bleibt daher für seinen Musterdepot-Wert unverändert bullish gestimmt und rät nach wie vor zum Kauf der Deutsche Post-Aktie (Stoppkurs: 46,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 24.09.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:57,23 EUR -1,11% (24.09.2021, 11:23)