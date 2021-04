Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (23.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern, wolle die Deutsche Post DHL deutlich mehr Pakete als bisher über die Schiene transportieren lassen. Bisher würden zwei Prozent der DHL-Pakete in Deutschland den Großteil ihrer Strecke in Güterzügen befördert, mittelfristig solle dieser Wert auf sechs Prozent und langfristig auf 20 Prozent steigen. Post-Vorstand Tobias Meyer habe allerdings angemerkt, das Angebot an Güterzug-Verbindungen müsse besser werden. Nach seiner Schätzung ersetze ein Güterzug mit rund 100.000 Paketen 35 Lastwagen. Wettbewerber wie DPD würden keine Güterzüge nutzen, weil die Beförderung aus ihrer Sicht zu kompliziert sei und länger dauere als mit Lkw.Zudem werde die Deutsche Post DHL wohl länger als bisher gedacht auf den Streetscooter setzen. Konzernvorstand Tobias Meyer habe am Donnerstag in Wachtberg bei Bonn deutlich gemacht, dass die Produktion für den Eigenbedarf noch bis mindestens Ende 2022 laufen werde. Grund hierfür sei die konzernintern hohe Nachfrage nach den Stromern: Von derzeit mehr als 15.000 Streetscootern solle die Zahl bis Ende 2022 auf etwa 21.500 steigen.Meyer habe Pläne vorgestellt, wie das Deutschland-Geschäft klimaschonender werden solle. Die Stromer seien hierfür ein zentraler Baustein. Aus Sicht der Post gebe es am Markt keine gleichwertigen Transporter von anderen Herstellern, daher setze der Konzern noch länger auf die Produktion eigener Fahrzeuge. Vor gut einem Jahr habe der Konzern das Streetscooter-Aus wegen hoher Verluste verkündet. Später habe die Konzernspitze ein Auslaufen der Produktion im Jahr 2021 angedeutet. Nun laufe sie doch noch länger. An dem grundsätzlichen Beschluss, aus diesem Geschäft auszusteigen und sich auf die Kernkompetenzen eines Logistikers zu beschränken, ändere sich aber nichts.Die Aktie der Deutschen Post habe vor Kurzem bei 49,34 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Derzeit notiere das Papier knapp darunter. DER AKTIONÄR bleibt für die Aktie der Deutschen Post nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Anleger könnten beim Musterdepotwert weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 36,00 Euro belassen werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 23.04.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link