Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

52,51 EUR +1,19% (12.10.2021, 12:05)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

52,48 EUR +0,56% (12.10.2021, 11:52)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (12.10.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die Deutsche Post habe vorab erste Eckdaten für das abgelaufene dritte Quartal 2021 veröffentlicht. Danach habe in Q3/2021 auf Konzernebene das EBIT auf etwa EUR 1,765 Mrd. (+28%) zulegen können. Im Neun-Monatsvergleich habe sich das Konzern-EBIT aufgrund der Pandemiebelastungen in H1/2020 sogar auf ca. EUR 5,760 Mrd. (9- M/2020: EUR 2,881 Mrd.) verdoppelt. Damit sei das Gesamtjahres-EBIT des ersten Pandemie-Jahres 2020 in Höhe von EUR 4,847 Mrd. bereits jetzt deutlich übertroffen worden.Die unterjährig mehrfach angehobenen Zielwerte beim EBIT von aktuell "über EUR 7,0 Mrd." für 2021 bzw. "über EUR 7,4 Mrd." für 2023 sollten nach Aussagen des Vorstandes - vor dem Hintergrund der exzellenten Geschäftsentwicklung der DHL-Sparten - überprüft und mit Vorlage der gesamten Quartalszahlen am 04.11.2021 erneut angehoben werden. Da der Analyst die bisherige Guidance des Managements als extrem konservativ erachtet habe, habe er bereits mit Vorlage der Halbjahreszahlen seine Schätzungen signifikant angehoben. Daher leite er daraus zunächst keinen weiteren Handlungsbedarf für seine Schätzungen ab.Die Deutsche Post habe beeindruckende Eckdaten für Q3/2021 vorgelegt, die jedoch im Bereich der aktuellen Prognostik für 2021 gelegen hätten. Nach Rekordergebnissen in Q1 und Q2 zeichne sich auch für Q3 eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahreswerten ab. Der Vorstand habe daraufhin eine erneute Guidanceerhöhung für die Jahre 2021 und 2023 angekündigt, die mit Vorlage des Quartalsberichts Anfang November veröffentlicht werden solle.Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt seine Anlageempfehlung "kaufen" und das Kursziel von EUR 65,00 für die Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Post AG": Keine vorhanden.