Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (10.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Montag habe der Kurs der Deutsche Post-Aktie bis zu 10 Prozent verloren - und sei damit in diesem Zeitraum etwa doppelt so sehr wie der DAX gefallen. Auch heute habe die Aktie zunächst ein neues Korrekturtief ausgelotet, bevor um die Mittagszeit herum eine kleine Intraday-Rally eingesetzt habe. Was sei da los?Fakt sei: In den großen Krisenphasen habe es in den vergangenen Jahrzehnten auch immer die Aktie der Post deutlich erwischt. Eine sich abschwächende Wirtschaft und steigende Inflation, inklusive sinkender Konsumlaune, dürften auch zum Versand von weniger Waren führen.Andererseits erschließe sich die relative Schwäche der Post-Aktie in der laufenden Woche nicht. Lediglich Meldungen zu Warnstreiks von Hafenmitarbeitern hätten für etwas Aufregung in der deutschen Logistikbranche gesorgt.In den vergangenen Tagen habe es von Analysten-Seite ausschließlich Kaufempfehlungen gegeben, wobei AlphaValue/Baader mit 51,90 Euro das Kursziel für die Post noch am niedrigsten angesetzt habe. Besonders optimistisch sei hingegen Barclays (Ziel: 74 Euro). Beide Ziele lägen deutlich über dem aktuellen Kursniveau von etwa 35 Euro. Laut Analystenkonsens liege der faire Wert für die Deutsch Post-Aktie derzeit bei etwa 59 Euro.Bei der Post gebe es auf Sicht der kommenden Jahre zwar eher wenig Wachstumsfantasie, aber ein einstelliges Kursgewinnverhältnis (historisch ziemlich günstig), eine solide Bilanz und eine Dividendenrendite von mehr als 5 Prozent seien für ein starkes Unternehmen mit führender Marktstellung eigentlich nicht zu verachten.Da der Abwärtstrend beim Kurs intakt ist, drängen sich Käufe aus Momentum-Sicht derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. Rein fundamental betrachtet, sollten konservative Langfristinvestoren mit der Aktie im Depot aber auch nicht allzu viel falsch machen. (Analyse vom 10.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.