Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktien aus dem Logistiksektor seien am Montag bei Anlegern begehrt. Am Markt seien Kursgewinne bei Deutsche Post DHL von drei Prozent mit den Auswirkungen von Corona-Lockdowns in China begründet worden. Einschränkungen der Lieferketten in der Pandemie und knappe Fracht-Kapazitäten würden seit zwei Jahren schon als bedeutender Preistreiber für Luft- und Seefracht gelten.Ein weiträumiger Lockdown sei am frühen Montagmorgen in einigen Stadtteilen des chinesischen Wirtschaftszentrums Shanghai in Kraft getreten. Laut Analyst Alex Irving von Bernstein Research sei die Millionenstadt mit dem weltweit verkehrsreichsten Container-Hafen der denkbar sensibelste Ort für die globalen Lieferketten. Wie der Experte betont habe, rücke eine Normalisierung der Situation damit in diesem Jahr wieder in die Ferne. Er rechne mit steigenden Frachtraten.Im operativen Geschäft der Deutschen Post laufe es trotz diverser Krisen in der Welt weiterhin solide. Der DAX-Konzern sei und bleibe daher ein sicherer Hafen für Investoren rund um den Globus.Da die Aktie derzeit so günstig bewertet ist wie nur selten in den letzten Jahren - und nach derartigen Phasen stets starke, lang andauernde Kursanstiege folgten -, können Anleger jetzt beim Top-Tipp zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.