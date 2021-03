Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (30.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post könne am heutigen Dienstag von einer positiven Analysteneinschätzung profitieren. Das Papier lege am Nachmittag 1,4 Prozent zu auf 46,41 Euro und damit auf ein neues Allzeithoch. In den vergangenen Monaten habe sich die Aktie extrem stark entwickeln können und damit zu den sogenannten Corona-Gewinnern gezählt. Im 52-Wochen-Vergleich sei die Aktie der Deutschen Post hinter Daimler, Infineon, Volkswagen und Covestro mit einem Plus von 103 Prozent der fünftbeste Wert im DAX.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Deutsche Post auf "outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Papiere der Deutschen Post seien die richtigen Aktien zur richtigen Zeit, so Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie, denn eine Erholung des weltweiten Handels sei im Gange. Während sich die Geschäfte unter Unternehmenskunden belebt hätten, dürften sich die zwischen Unternehmen und Verbrauchern weiter stark entwickeln.Am Montag habe bereits die Privatbank Berenberg die Einstufung für Deutsche Post mit "buy" mit einem Kursziel von 53 Euro bestätigt. Analyst William Fitzalan Howard und seine Kollegen hätten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends in der Flug- und Logistikbranche angesichts der Pandemie untersucht. Die aufgestaute Nachfrage nach Kapazitäten in der Containerschifffahrt sei bedeutend. Dazu trügen auch die jüngsten Behinderungen im Suez-Kanal bei, diese hätten eine Normalisierung der Frachtraten wohl weiter verzögert.Und auch "Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich. "Der Aktionär" habe die Aktie der Deutschen Post im März 2020 bei 24,30 Euro zum Kauf empfohlen und ins "Aktionär"-Musterdepot aufgenommen. Damit belaufe sich das Plus seit der Empfehlung mittlerweile auf gut 90 Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link