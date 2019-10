Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

30,84 EUR +1,03% (18.10.2019, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

30,52 EUR (17.10.2019)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (18.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post habe in den vergangenen Tagen ordentlich Gas gegeben. Im Wochenvergleich zähle das Papier zu den zehn besten Werten im deutschen Leitindex. Zum Wochenschluss gebe die Aktie der Deutschen Post erneut Gas. Am frühen Morgen gewinne der Wert mehr als ein Prozent. Beflügelt werde die Aktie von einer Hochstufung aus dem Hause Berenberg.Die Privatbank Berenberg habe die Deutsche Post von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 38 Euro angehoben. Im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag entspreche dies einem Potenzial von 25 Prozent. Die Aussicht für den Logistikkonzern habe sich deutlich verbessert und die Sicht in die Zukunft sei klarer geworden, so Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag präsentierten Studie. Das Unternehmen habe einen klaren Weg hin zu einem operativen Ergebnis (EBIT) von fünf Milliarden Euro für das kommende Jahr und einen erreichbaren Plan, um die Gewinne auch darüber hinaus weiter sprudeln zu lassen.Zuletzt habe es von Analystenseite bereits eine Kaufempfehlung nach der anderen gehagelt. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux beispielsweise habe die Deutsche Post von "reduce" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 33 Euro angehoben. Nachdem der Logistikkonzern seinen Jahresausblick angehoben und anhaltende Zuversicht gezeigt habe, schwinde das Misstrauen der Anleger allmählich, so Analyst Andre Mulder. Mit ihrem diversifizierten Portfolio seien die Bonner gut gerüstet für die derzeit schwierigen Geschäftsbedingungen.Und auch die britische Investmentbank Barclays habe die Deutsche Post vor den Quartalszahlen, die am 12. November veröffentlicht werden, auf "overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Er sei zunehmend zuversichtlich, dass der Logistikkonzern seine operativen Ergebnisziele (EBIT) erreichen werde, habe Analyst Mark McVicar am Montag geschrieben.Anleger können nach wie vor zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Aktie befinde sich nur noch knapp unter dem Jahreshoch bei 31,34 Euro, das im April markiert worden sei. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten. (Analyse vom 18.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.