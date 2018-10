ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (12.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Elektromobilität in Deutschland komme trotz staatlicher Subventionen nur schleppend in Gang. Einer der größten Profiteure der Umweltprämie sei im September der StreetScooter der Deutschen Post gewesen, auf den fast die Hälfte der Anträge entfallen sei.Der StreetScooter könnte tatsächlich zu einer echten Erfolgsstory des Bonner Konzerns werden. Die Auswirkungen auf das Konzernergebnis sollten jedoch nicht überbewertet werden. Selbst im Falle des (unwahrscheinlichen) Verkaufs der gesamten Produktion des Kölner Werks, würde der StreetScooter weniger als 1% zum Gesamtumsatz beitragen.Rein charttechnisch betrachtet sehe es bei der Deutschen Post wie bei fast allen DAX-Aktien nach den heftigen Rückgängen Mitte der Woche eher trüb aus. Ein Neueinstieg dränge sich vorerst nicht auf. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 27,10 Euro beachten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,39 EUR +0,71% (12.10.2018, 10:00)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,37 EUR +1,03% (12.10.2018, 10:13)