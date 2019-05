ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank: Starker Turnaround - AktienanalyseDie Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) hat derzeit einen Lauf: Um fast 40 Prozent ging es seit Januar nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Delle aus dem Herbst sei damit wieder ausgebügelt. Die frischen Quartalszahlen hätten indes wenig Impulse gebracht. Zwar sei die pbb mit einem kleinen Gewinnplus ins Jahr gestartet. Unter dem Strich habe bis Ende März dank höherer Zinserträge ein Überschuss von 40 Mio. Euro und damit eine Mio. mehr als ein Jahr zuvor gestanden. Weil die Neugeschäftsmarge wegen einem hohen Anteil von "sehr risikoarmen Verträgen" jedoch spürbar von 1,55 auf 1,3 Prozentpunkte zurückgegangen sei, sei die pbb beim Vorsteuergewinn nicht über den Vorjahreswert von 48 Mio. Euro hinausgekommen. Vorstandschef Andreas Arndt habe sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden gezeigt. Zudem habe er für das zweite Quartal eine deutliche Verbesserung der Neugeschäftsmarge in Aussicht gestellt und daher das Ziel bekräftigt, 2019 einen Vorsteuergewinn von 170 bis 190 Mio. Euro zu erreichen.Auch Analysten hätten wenig zu mäkeln gehabt. Im Gegenteil: Nach den guten Ergebnissen dürften die Papiere ihre überdurchschnittliche Entwicklung fortsetzen, so Tobias Lukesch von Kepler Cheuvreux. Er habe daher die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das wäre ein Aufschlag von in etwa 20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Für Zertifikate-Anleger sei die Aktie aber noch aus einem anderen Grund interessant: der hohen Dividendenrendite (8,2 Prozent). Damit lassen sich etwa bei Bonus-Zertifikaten äußerst attraktive Chance-Risiko-Profile kreieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:12,23 EUR +0,58% (23.05.2019, 15:55)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:12,23 EUR +0,08% (23.05.2019, 16:13)