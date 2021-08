Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Der Staat sei meistens nicht der bessere Unternehmer. Gerade bei Investitionen, die Finanzinstitute betreffen würden, falle der Ausstieg oft schwer - siehe die Commerzbank. Ausgerechnet beim Nachfolger der Skandalbank Hypo Real Estate schaffe der Bund allerdings nun den Absprung. Für Privatanleger könnte indes ein Einstieg nun lohnend sein.Über ein Jahrzehnt nach dem Kollaps der Münchner Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) schließe der Bund ein erfolgreiches Kapitel der Krisenbewältigung ab: Der Finanzmarktstabilisierungsfonds werde seine letzten Anteile an dem Nachfolgeinstitut Deutsche Pfandbriefbank verkaufen. Das habe die Finanzagentur des Bundes am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt.Der Bund habe die HRE 2009 zwangsverstaatlicht und zweigeteilt, um die Pleite der Bank abzuwenden. Um die damals unverkäuflichen faulen Papiere des HRE-Portfolios abzuwickeln, sei die Bad Bank FMS Wertmanagement gegründet worden. Die Pfandbriefbank als zweites Nachfolgeinstitut habe die gesunden Teile des HRE-Portfolios übernommen und sei seither krisenfrei als Spezialbank für Immobilienfinanzierung tätig.Der Bund sei zunächst hundertprozentiger Eigentümer der Pfandbriefbank gewesen. 2015 sei der Börsengang gefolgt, der staatliche Anteil sei damit auf 20% gesunken. Drei Jahre später habe der Bund weitere 16,5% verkauft, der nun noch verbliebene kleine Anteil von 3,5% solle nun nach und nach an der Börse verkauft werden. Die staatliche Bad Bank FMS arbeite weiter an der Abwicklung der HRE-Altlasten.Die Deutsche Pfandbriefbank habe indes im zweiten Quartal unter dem Strich einen deutlichen Gewinnanstieg erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe der Überschuss von 20 Mio. auf 55 Mio. Euro zugelegt, wie der Immobilienfinanzierer bereits gestern mitgeteilt habe. Im zweiten Quartal 2020 habe eine hohe Vorsorge für mögliche Kreditausfälle das Ergebnis nach unten gezogen.Mit Blick auf eine weitere Dividende für das Corona-Jahr 2020 müssten sich die Aktionäre noch etwas gedulden. Das Geldhaus wolle erst im vierten Quartal über eine weitere Ausschüttung entscheiden. Die Europäische Zentralbank lasse ihre wegen der Folgen der Corona-Krise verhängte Dividendenbeschränkung für Geldhäuser in der Eurozone Ende September auslaufen. Die Deutsche Pfandbriefbank wolle grundsätzlich 50% ihres Jahresgewinns als Dividende und weitere 25% als Sonderdividende an ihre Aktionäre auszahlen. Im Mai hätten die Anteilseigner bereits 26 Cent je Aktie erhalten.Die Deutsche Pfandbriefbank sei gerade für Dividendenjäger attraktiv und dürfte im vierten Quartal eine weitere Sonderausschüttung an die Aktionäre weitergeben. Schon jetzt betrage die Rendite rund 3% und das für 2022 erwartete KGV sei mit unter 10 attraktiv. "Der Aktionär" rate zum Kauf und empfehle einen Stopp bei 6,30 Euro zu setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)