Kurzprofil Deutsche Konsum REIT-AG:



Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG), Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 108 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 42 Mio.



Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status (Real Estate Investment Trust) von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (31.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Konsum REIT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) unter die Lupe.Die Deutsche Konsum REIT (DKR) sei ein Nischenplayer, den die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben dürften. Der Spezialist für Einzelhandelsimmobilien sei trotz Corona sehr erfolgreich unterwegs und mittlerweile auf einem recht günstigen Einstiegsniveau angelangt."Operativ bin ich sehr, sehr zufrieden", sage CEO Rolf Elgeti im Gespräch mit dem "Aktionär". Man habe in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 Mietverträge verlängert (im Schnitt um elf Monate), 98% der Mieten eingenommen und die Cashflows gesteigert. Auch die Zinskosten seien weiter gesenkt worden. Bemerkenswert seien die hohen Bewertungsgewinne, die auf eine "gestiegene Marktnachfrage nach gut gemanagten lebensmittelgeankerten Objekten" zurückzuführen seien.Ein Problem sehe Elgeti in der Illiquidität der Aktie. "Ich habe den Eindruck, dass das Liquiditätsthema bei Investoren wichtiger geworden ist", so der Unternehmenslenker. Dies erkläre wohl auch, warum das Papier so unpopulär in einem steigenden Markt sei.In Zeiten wie diesen hat es die DKR schwer, deutlich besser als der Gesamtmarkt abzuschneiden. Sollte es aber an der Börse ungemütlich werden, dann dürfte die Stunde der DKR-Aktie schlagen. Etwas Geduld sollte der Anleger also mitbringen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link