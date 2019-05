Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie heute Morgen gemeldet wurde, ist die deutsche Industrieproduktion im März gegenüber dem Vormonat um 0,5% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Der Zuwachs sei überraschend gekommen. Der Markt sei von einem Rückgang des Ausstoßes ausgegangen. Ein positiver Impuls sei von der Bauproduktion gekommen, die um 1,0% gesteigert worden sei, nachdem sie im Februar bereits um 4,0% zugelegt habe. Von dieser Seite zeichne sich auch ein deutlich positiver Effekt auf das BIP-Wachstum im gesamten 1. Quartal ab. Das Verarbeitende Gewerbe habe seine Produktion um 0,4% gesteigert, womit diese in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber dem 4. Quartal 2018 nur marginal gesunken sei. Dies stehe in scharfem Kontrast zu den industriellen Auftragseingängen, die im gleichen Zeitraum stark eingebrochen seien. In der Summe zeichne sich ab, dass die Industrie im 1. Quartal einen ordentlichen Beitrag zum BIP-Wachstum geleistet habe, was so zuvor nicht unbedingt zu erwarten gewesen sei. Leider sei damit aber die Schwächephase insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe noch nicht überwunden. Die Auftragseingänge würden einen negativen Rückprall bei der Produktion im laufenden Quartal befürchten lassen. Zudem würden die Analysten von Postbank Research davon ausgehen, dass der Zuwachs in der Bauwirtschaft zu Jahresbeginn durch positive Witterungseinflüsse überzeichnet worden sei, so dass es auch hier zu einer Gegenbewegung kommen könnte. (08.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.