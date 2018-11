Bonn (www.aktiencheck.de) - Für die Industrie hierzulande werden in der Berichtswoche die ersten Daten für das laufende Schlussquartal 2018 veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



In der Vorperiode habe sich die deutsche Industrieproduktion (Fr., 07.12., 08:00 Uhr) von ihrem Einbruch zu Beginn des Quartals nicht erholen können und sei mitverantwortlich gewesen für das negative BIP-Quartalswachstum im Sommer. Die Gründe hierfür seien vielfältig gewesen, seien aber neben Belastungen des exportorientierten Sektors durch die internationalen Handelsstreitigkeiten insbesondere auf die großen Probleme der hiesigen Autoindustrie mit der Umsetzung neuer Abgasstandards zurückzuführen, die auch zu einem erheblichen Lageraufbau beigetragen hätten. Auch wenn sich in der Abgasproblematik perspektivisch Besserung abzeichne, dürfte unter anderem der hohe Lagerbestand eine deutliche Gegenbewegung des Industrieoutputs im Oktober noch verhindert haben. Dieser sollte moderat um 0,2% gegenüber dem Vormonat gesunken, die Vorjahresrate jedoch aufgrund eines Basiseffekts kräftig von +0,8% auf +1,8% gestiegen sein. Auch von Seiten der Auftragseingänge in der deutschen Industrie (Do., 06.12., 08:00 Uhr) würden die Analysten von Postbank Research für Oktober nicht mit positiven Impulsen rechnen. Diese dürften angesichts erneuter Rücksetzer bei diversen Sentimentindikatoren um 0,5% zum Vormonat nachgegeben haben. (30.11.2018/ac/a/m)



