Linz (www.aktiencheck.de) - Wie die Datenveröffentlichung aus dem Bundeswirtschaftsministerium gestern zeigte, konnte die deutsche Industrie im Dezember um 0,9% zum Vormonat wachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Sondereffekte wie die bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung und der drohende Brexit hätten der Industrieproduktion am Jahresende dabei in die Karten gespielt. Eine Umfrage des ifo-Instituts, wo 2.000 Betriebe befragt würden, gebe einen anhaltenden Aufwärtstrend der Produktionserwartungen wieder. Eine deutliche Erwartungssteigerung sei in der Chemie- und Autoindustrie zu erkennen. Im vierten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt um 0,1% gestiegen. Im Gesamtjahr 2020 sei die deutsche Volkswirtschaft um 5% eingebrochen. 2021 hingegen solle sie laut deutscher Bundesregierung um rund 3% wachsen. Dennoch hänge über all den Konjunkturerwartungen in Deutschland das Damoklesschwert Pandemieverlauf. Heutige Handelsbandbreite beim EUR/USD erwarte man bei 1,2020 bis 1,2120. (09.02.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.