Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

16,10 EUR 0,00% (23.10.2019, 11:30)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (23.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) habe nach neun Monaten Objektumsätze in Höhe von 78,5 Mio. EUR (VJ: 93,2 Mio. EUR) und bereinigte Netto-Courtageeinnahmen von 7,8 Mio. EUR (VJ: 9,3 Mio. EUR) erzielt. Die Rückgänge seien im Wesentlichen auf die veränderten Marktbedingungen zurückzuführen gewesen. So scheine die Marktstimmung, trotz der anhaltenden Niedrigzinsen, zurückhaltender zu sein. Am Immobilienmarkt sei bereits ein sehr hohes Preisniveau erreicht worden und es werde anscheinend weniger auf weitere Preissteigerungen spekuliert. Zudem würden die regulatorischen Risiken zunehmen. Durch die diskutierten Mietpreisbremsen in Berlin würden sich Käufer aus dem Wohnungsmarkt zurückziehen. So seien viele gute Objekte bei der DGA eingeliefert worden, welche final keine Abnehmer gefunden hätten, was auf Zurückhaltungen der Immobilienkäufer schließen lasse.Im Maklerbereich habe das Unternehmen gute Erfolge erzielt und habe bei der Plettner & Brecht Immobilien GmbH die Objektumsätze im dritten Quartal um 127,0% auf 7,77 Mio. EUR (VJ: 3,42 Mio. EUR) steigern können. Hier sei bereits ein größeres Objekt realisiert worden. Ein weiteres Großobjekt sei in der Pipeline, welches im vierten Quartal zum Abschluss kommen sollte. Entsprechend sollte mit dem Großobjekt auch die Objektumsatz-Guidance in Höhe von 109 Mio. EUR erreicht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link