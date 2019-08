Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

22,60 EUR -0,35% (19.08.2019, 12:28)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (19.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Das Nettobetriebsergebnis (NOI) habe in H1/2019 mit 100,4 (Vj.: 100,5) Mio. Euro auf Vorjahresniveau gelegen, das EBIT sei leicht auf 98,2 (Vj.: 98,0) Mio. Euro gestiegen. Die Zahlen hätten im Rahmen der Marktprognosen gelegen. Die erzielten Umsatzerlöse hätten bei 111,9 (Vj.: 111,6) Mio. Euro gelegen. Die um steuerlichen Einmaleffekte bereinigten FFO (Funds from Operations) seien um 0,7% auf 75,0 (Vj.: 75,5) Mio. Euro zurückgegangen, die FFO je Aktie seien von 1,22 auf 1,21 Euro gesunken. In H1 seien die Geschäftsergebnisse zusätzlich von einem positiven Einmaleffekt beeinflusst worden. Die Deutsche EuroShop habe somit ihr Konzernergebnis um 19,8% auf 66,2 (Vj.: 55,3) Mio. Euro erhöhen können. Das Konzern-EPS sei auf 1,07 (Vj.: 0,89) Euro geklettert. Regional hätten sich die Auslandsumsatzerlöse leicht auf 21,7 (Vj.: 21,3) Mio. Euro erhöht, die Inlandumsatzerlöse seien auf 97,4 (Vj.: 97,2) Mio. Euro gestiegen. Die Deutsche EuroShop habe ihre Erwartungen für 2019 erneut bestätigt.Während Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, seine Erwartungen (2019e EPS: 1,95 Euro; 2020e EPS: 2,05 Euro) unverändert lässt, passt er sein Kursziel von 28 Euro auf 25 Euro an und bestätigt sein "halten"-Rating für die Deutsche EuroShop-Aktie. (Analyse vom 19.08.2019)Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:22,60 EUR +0,27% (19.08.2019, 12:22)