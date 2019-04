"Deutsche Commerz": ING funkt dazwischen - Aktiennews

ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (17.04.2019/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - "Deutsche Commerz": ING funkt dazwischen - AktiennewsWird die Commerzbank nicht zur "Deutschen Commerz" sondern zur "Holländischen Commerz"? Medienberichten zufolge hat die ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) bei der zweitgrößten deutschen Geschäftsbank angeklopft, um eine Übernahme zu diskutieren, so die Experten von "FONDS professionell".Konkurrenz für die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)? Die niederländische Großbank ING habe sich in die laufenden Verhandlungen um die Fusion der beiden größten Banken eingemischt. Deren Vorstandschef Ralph Hamers habe sowohl bei der Bundesregierung als auch bei Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF)-Chef Martin Zielke um die Aufnahme von Gesprächen über einen möglichen Schulterschluss mit seinem Institut gebeten. Das berichte das "Manager Magazin" (MM) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach habe Zielke die Gespräche zwar abgelehnt, den Kontakt allerdings nicht gänzlich abgebrochen. Beide Banken hätten die Informationen gegenüber dem Magazin nicht bestätigt.Die Deutsche Bank und die Commerzbank würden seit Wochen über eine Fusion verhandeln. Wer die Initialzündung zu den Gesprächen gegeben habe, sei nicht bekannt. Zahlreiche Beoabchter würden den Impulsgeber im politischen Berlin vermuten. Die Bundesregierung halte sich offiziell zurück, erhoffe sich aber von einem solchen Zusammengehen eine starke, im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähige Bank mit Sitz in Deutschland. Chef der kombinierten Bank solle nach gegenwärtigem Kenntnisstand Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing werden, Martin Zielke habe Aussichten auf den Posten des Co-Chefs.Dem MM-Artikel zufolge "ködere" Hamers die Regierung und Zielke mit dem Versprechen, dass er nach einem Kauf der Commerzbank weniger Stellen abbauen werde als bei einer Fusion der beiden deutschen Institute. Außerdem solle die ING in Aussicht gestellt haben, ihr globales Headquarter von Amsterdam nach Frankfurt zu verlegen, falls es zur Fusion komme. Mit einem ähnlichen Vorschlag wie die ING habe Anfang des Monats allerdings auch schon Jean Pierre Mustier, Chef der italienischen UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF), erfolglos um die Aufnahme von Gesprächen mit Commerzbank-Chef Martin Zielke geworben.XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,14 EUR +2,15% (17.04.2019, 12:59)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,116 EUR +1,45% (17.04.2019, 13:16)