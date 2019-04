"Deutsche Commerz": Fällt Fusionsentscheid schon am Wochenende? - Aktiennews

ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.04.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den Gesprächen um eine mögliche Fusion zwischen der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und der Deutschen Bank könnte schon an diesem Wochenende eine Entscheidung fallen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach stünden die beiden Banken kurz vor einem gemeinsamen Konsens, ob und wie der Zusammenschluss vonstattengehen solle. Bisher sei aber keine Entscheidung getroffen, noch könnten die Gespräche also scheitern.Seit die beiden Geldhäuser offiziell bekannt gemacht hätten, dass sie über einen Zusammenschluss nachdenken würden, hätten die Vorstände Christian Sewing und Martin Zielke täglich Kontakt, berichte die Nachrichtenagentur. Vor allem Commerzbank-Chef Zielke dränge auf eine schnelle Entscheidung. Die Bundesregierung als größter Aktionär der Commerzbank befürworte eine Fusion.Während die beiden Bankhäuser nach einem Konsens suchen würden, bringe sich ein dritter Spieler in Position. Wie die "Financial Times" berichte, bereite die italienische Großbank UniCredit derzeit ein Übernahmeangebot in Milliardenhöhe für die Commerzbank vor. Der Konzern werde sich nicht in die laufenden Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und Deutsche Bank einmischen, stehe aber bereit, falls diese Gespräche scheitern sollten, heiße es in dem Bericht. UniCredit und Commerzbank hätten eine Stellungnahme abgelehnt.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:7,592 EUR +2,53% (05.04.2019, 12:07)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,576 EUR +2,06% (05.04.2019, 12:23)