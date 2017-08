Günstige Beschäftigungslage



Die Lage auf dem Arbeitsmarkt schätzen die Expertinnen und Experten als anhaltend sehr günstig ein. In den Frühjahrsmonaten expandierte die Erwerbstätigkeit deutlich, wenngleich das außerordentlich hohe Tempo des Winterhalbjahres 2016 / 2017 nicht erreicht wurde. Die Aussichten für die nächsten Monate bleiben dem Monatsbericht zufolge günstig. Die Löhne stiegen der Bundesbank zufolge dagegen im Frühjahr 2017 trotz der guten Arbeitsmarktsituation und der günstigen Konjunkturlage nur verhalten.



Deutliches Wirtschaftswachstum im Euroraum



Auch im Euroraum setzt sich der Bundesbank zufolge der konjunkturelle Aufschwung fort. Demnach erhöhte sich wie bereits im Winterhalbjahr die Wirtschaftsleistung im Frühjahrsquartal deutlich. "Die gute Stimmung unter privaten Haushalten und Unternehmen verspricht eine Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung", heißt es im Monatsbericht. Nach Angaben von Eurostat erhöhte sich im zweiten Quartal das reale BIP im Euroraum saisonbereinigt um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vorjahresvergleich ergibt sich ein Plus von 2,2 Prozent.

Binnenwirtschaft treibt zunehmend Erholung



Im jüngsten Monatsbericht beschäftigt sich die Bundesbank außerdem mit der Bedeutung von Impulsen der Außen- und Binnenwirtschaft für den seit nunmehr vier Jahren anhaltenden Konjunkturaufschwung im Euroraum. Dazu analysieren die Ökonominnen und Ökonomen auf zwei verschiedenen Wegen die unterschiedlichen Triebkräfte des Wirtschaftswachstums. Beide Berechnungen legen nahe, dass die gesamtwirtschaftliche Expansion im Euroraum in den vergangenen Jahren zunehmend von der Binnennachfrage getragen wurde. Hinter der Wachstumsverstärkung im Winterhalbjahr 2016/2017 standen nach Erkenntnis der Fachleute aber die Exporte, wie aus einer modifizierten Wachstumszerlegung deutlich werde.



Stabiles Grundtempo der Weltwirtschaft



Der Monatsbericht geht auch auf die globale konjunkturelle Entwicklung ein. Demnach bestätigte sich das Bild einer gefestigten Weltkonjunktur. So dürfte die globale Wirtschaftsleistung laut Bundesbank im zweiten Quartal 2017 deutlich gestiegen sein. Die Wachstumsdelle zu Jahresbeginn war nach Einschätzung der Expertinnen und Experten nicht so ausgeprägt wie zunächst vermutet. Für die Sommermonate rechnet die Bundesbank mit einem stabilen Grundtempo der Weltwirtschaft. (21.08.2017/ac/a/m)







Wie schon im Winterquartal war das kräftige Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal vor allem dem lebhaften Aufschwung in der Industrie und im Bau zuzuschreiben. So schwenkte dem Bericht zufolge die Industrieproduktion mit dem Jahreswechsel auf einen deutlichen Expansionspfad ein. Dies habe auch auf unternehmensnahe Dienstleistungsbranchen ausgestrahlt, beispielsweise den Großhandel. Im Bausektor hielt laut Monatsbericht die Hochkonjunktur an und die Produktion konnte nochmals erheblich gesteigert werden.