Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

156,05 EUR +0,94% (03.08.2020, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

155,95 EUR +1,46% (03.08.2020, 09:33)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (03.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Unsicherheit an den Börsen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, hat zu einem regen Handel an den Kapitalmärkten geführt. Profiteur dieser Entwicklung ist unter anderem die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF), so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Kaum ein Ereignis habe für solche Turbulenzen an den Börsen gesorgt wie die Ausbreitung des Coronavirus. Die Volatilität, gemessen am VSTOXX Index, sei zu Beginn der Pandemie sogar höher gewesen als zu Zeiten der Finanzkrise. Viele private und institutionelle Investoren seien anfangs verunsichert gewesen und hätten panisch ihre Aktienbestände verkauft. Als sich die Kurse dann überraschend schnell wieder erholt hätten, hätten zahlreiche Anleger wieder zurück auf das Parkett gedrängt. Dies habe zu einem deutlichen Anstieg der Handelsaktivitäten geführt. Allein im März habe Xetra ein Handelsvolumen von rund 300.000 Mio. Euro in Aktien und ETFs verzeichnet. Dies sei mehr als doppelt so viel gewesen wie in den meisten Monaten zuvor.Profiteur dieser Situation sei unter anderem die Deutsche Börse AG gewesen. Im ersten Halbjahr seien die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17% auf 1,69 Mrd. Euro gestiegen. Gleichzeitig sei der Gewinn um 16% auf 676 Mio. Euro geklettert. Das Segment mit den größten Zuwachsraten sei die Eurex gewesen. Insgesamt habe der Handel mit Finanzderivaten fast 618 Mio. Euro zum Gesamterlös beigetragen. Zum Vergleich: Xetra habe lediglich Erlöse von 196 Mio. Euro beigesteuert. Verantwortlich für das Plus im Segment Eurex seien neben den gestiegenen Handelsvolumina auch die höheren Entgelte für hinterlegte Sicherheiten gewesen. Mit einem Zuwachs von 6% in den ersten sechs Monaten habe die Abwicklungs- und Verwahrtochter Clearstream das geringste Wachstum verzeichnet. Hier hätten sich die niedrigen Zinsen bemerkbar gemacht.Trotz des starken ersten Halbjahres halte die Deutsche Börse AG an ihrer ursprünglichen Prognose zur Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage fest. Demnach rechne das Unternehmen für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Nettoerlöse von 5% und einem bereinigten Gewinn von 1,20 Mrd. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: