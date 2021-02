Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

136,25 EUR +0,78% (12.02.2021, 15:31)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

136,05 EUR +0,59% (12.02.2021, 15:24)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (12.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Nach den Corona-bedingten Rekordzahlen für 2020 habe der DAX-Konzern die Erwartungen für das aktuelle Jahr heruntergefahren. Übernahmen sollten das zukünftige Wachstum sichern. Börsenchef Theodor Weimer habe dabei vor allem eine Branche im Blick. Derweil würden Analysten weiterhin optimistisch auf die Deutsche Börse AG-Aktie blicken.So habe die DZ BANK das Votum für das Papier des Börsenbetreibers nach Zahlen auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 155 Euro belassen. Die Deutsche Bank sei noch optimistischer: Der Analyst Benjamin Goy habe seine Kaufempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie nach guten Q4-Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 172 Euro bestätigt.Mit Zukäufen wolle Vorstandschef Theodor Weimer das Unternahmen auf Wachstumskurs halten. Das historisch gute Ergebnis werde sich nicht wiederholen lassen, habe CEO Theodor Weimer jüngst gesagt. Dabei blicke der Börsenchef vor allem auf eine Branche.Spannend finde Weimer vor allem Übernahmekandidaten aus dem Datengeschäft: "Alles, was mit Analytik zu tun hat", sei potenziell interessant für die Börse, habe er gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt. Im vergangenen Jahr habe sich der Konzern mit 20 Prozent an Clarity AI beteiligt, einem US-Unternehmen, das Fondsmanager bei der Zusammenstellung von nachhaltigen Investments unterstütze.Der Börsenbetreiber sei auf Wachstumskurs und dürfte es - dank intelligenter Zukäufe - auch bleiben.Engagierte Anleger sollten an Bord bleiben. Die Deutsche Börse AG-Aktie bleibe eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Das Kursziel laute 185,00 Euro. Der Stopp sollte bei 120,00 Euro gesetzt werden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)