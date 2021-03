Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

138,55 EUR +0,84% (11.03.2021, 14:46)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

138,80 EUR +1,57% (11.03.2021, 14:35)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (11.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG baue angesichts des aktuellen Booms bei Kryptowährungen ihr Angebot für deren Handel aus. Anleger könnten künftig auch Finanzprodukte (ETP) erwerben, die die Entwicklung der Digitalwährungen Ethereum und Bitcoin Cash abbilden würden. Seit Juni 2020 habe der Börsenbetreiber bereits ein solches Produkt für Bitcoin im Angebot. Die Aktie bleibe aussichtsreich.Gerade der Bitcoin stoße seit einiger Zeit auch bei Profiinvestoren auf steigendes Interesse und habe seinen Wert in den vergangenen Monaten vervielfacht. Am Donnerstag habe die Digitalwährung rund 56.000 Dollar gekostet."Kryptowährungen sind ein stark wachsendes Marktsegment", habe Stephan Kraus, der das Geschäft mit ETPs bei der Deutschen Börse AG leite, gesagt. Im Wettbewerb mit anderen Handelsplätzen wolle er vor allem mit dem Thema Sicherheit punkten."Mit der Ausweitung auf Ethereum und Bitcoin Cash schaffen wir nun weitere Investmentmöglichkeiten, um Kryptoprodukte effizient im regulierten börslichen Umfeld zu handeln", so Kraus. "Investoren müssen somit nicht auf unregulierte Kryptohandelsplätze ausweichen oder eigene Krypto-Wallets einrichten."Die Deutsche Börse AG sei bei Kryptowährungen lange zurückhaltender gewesen als ihre Konkurrenten. Die US-Börsen CBOE und CME hätten bereits 2017 Bitcoin-Futures aufgelegt, also Terminkontrakte auf die virtuelle Währung. Bei den Frankfurtern gebe es solche Produkte bis heute nicht.Die Deutsche Börse AG sei auf einem guten Weg und baue ihr Portfolio sukzessive aus. Aufgrund des wachsenden Interesses (der Deutschen) an Aktien und Co seien die Aussichten gut. Zudem könnten denkbare Zukäufe für Umsatz- und Gewinnsteigerungen sorgen.Aufgrund der soliden Wachstumsperspektiven bleibt die Deutsche Börse AG-Aktie vielversprechend, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 185,00 Euro. (Analyse vom 11.03.2021)