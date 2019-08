Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

129,80 EUR -1,10% (27.08.2019, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

129,85 EUR -1,29% (27.08.2019, 15:43)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Tochter der Deutsche Börse AG, Clearstream, habe es am Dienstag schon zum zweiten Mal eine Razzia gegeben. Die Deutsche Börse AG sage, dass sie vollumfänglich mit den Behörden kooperiere. Es handle sich um den Verdacht auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften. Clearstream, die Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft für Börsengeschäfte, solle Kunden dabei geholfen haben, eine Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuern zu erlangen.Schon vor etwa zwei Jahren sei Clearstream schon durchleuchtet worden. Inzwischen habe der Fall eine neue Dimension erreicht. Das dürfte insbesondere daran liegen, dass die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen in den vergangenen Jahren vorangetrieben habe und einige an den Deals beteiligte Börsenhändler umfassend darüber ausgesagt hätten, wie die Geschäfte funktioniert und wie sich die Akteure abgesprochen hätten. Nächste Woche beginne am Landgericht Bonn der erste Strafprozess in Sachen Cum-Ex. Angeklagt seien zwei britische Banker.Steuerfahnder würden den insgesamt durch Cum-Ex-Geschäfte entstandenen Schaden für den Steuerzahler auf mehr als 10 Mrd. Euro schätzen. Inzwischen würden Ermittlungen gegen mehr als 100 Beschuldigte in verschiedenen Ländern laufen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: