Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

135,45 EUR -0,48% (15.04.2020, 11:17)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (15.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Handelsumsätze seien im März 2020 aufgrund der stark gestiegenen Marktvolatilität (bedingt durch die Coronapandemie) deutlich angestiegen und hätten die Analystenprognosen sogar schlagen können. Lennertz erwarte, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Monaten fortsetzen werde, da eine Entspannung der aktuellen Lage bisher nicht in Sicht sei. Daher erwarte der Analyst, dass die Deutsche Börse AG besonders im ersten Halbjahr 2020 einen deutlich Anstieg der Handelsumsätze verzeichnen werde. Aus seiner Sicht gehöre der Börsenbetreiber zu den Profiteuren der aktuellen Situation am Markt.Aufgrund gestiegener Multiplikatoren der Peer-Group sowie der Anhebung seiner EPS-Prognosen (2020e: 6,80 (alt: 6,46) Euro; 2021e: 7,38 (alt: 7,04) Euro) erhöht Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent, sein Kursziel von 130 Euro auf 160 Euro und votiert aufgrund des Kurspotenzials (>15%) weiterhin mit "kaufen" für die Deutsche Börse AG-Aktie. (Analyse vom 15.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:135,05 EUR -0,44% (15.04.2020, 11:06)