Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

148,65 EUR +0,47% (19.04.2021, 09:42)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

148,60 EUR +0,68% (19.04.2021, 09:37)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (19.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Aktien der Deutschen Börse würden im Leitindex DAX notieren, aber würden meist ein Nischendasein fristen. Nach den Gewinnen Anfang letzten Jahres sei der Kurs abgetaucht und länger seitwärts gelaufen. Nun gebe es ein Chartsignal und die Quartalszahlen stünden am Mittwoch, dem 21. April, an. Langfristig sei ein Investment in die Titel eine gute Entscheidung gewesen.Nach dem Rekordjahr 2020 erwarte die Deutsche Börse zunächst einen schwächeren Start ins neue Geschäftsjahr. Ungeachtet dessen blicke der Marktplatzbetreiber aber zuversichtlich auf 2021 und die Folgejahre und rechne mit weiterem Wachstum. Konzernchef Theodor Weimer habe das Frankfurter DAX-Unternehmen nach einer turbulenten Phase unter dem früheren Chef Carsten Kengeter längst wieder in ruhiges Fahrwasser geführt und zu einem der erfolgreichsten deutschen Standardwerte gemacht.Die Kursentwicklung sei 2020 aber turbulent gewesen: So habe der Höhenflug nach dem Corona-Crash-Tief bei knapp 93 Euro die Aktien im vergangenen Juli bis auf ein Rekordhoch von 170,15 Euro gebracht - danach habe die Rally jedoch geendet. Stattdessen sei es bis Anfang November wieder kontinuierlich auf weniger als 125 Euro bergab gegangen. Neben der in dieser Zeit nachlassenden Wachstumsdynamik im Geschäft der Deutschen Börse hätten sich am Markt auch Zweifel an der hohen Bewertung der Anteilsscheine gemehrt. Weder die Ankündigung der milliardenschweren ISS-Übernahme noch die vorgestellten Strategiepläne hätten daran zunächst etwas ändern können.Der über mehrere Monate anhaltende Negativtrend habe sich in der Zwischenzeit zwar wieder ins Positivere verkehrt - wenn auch das Niveau des vergangenen Sommers noch längst nicht wieder erreicht sei und die Erholung eher schleppend verlaufe. Derzeit koste eine Deutsche Börse-Aktie rund 148 Euro und damit immer noch rund zehn Euro weniger als vor dem Corona-Crash Mitte Februar 2020. Damals habe die Pandemie die Finanzmärkte mit Wucht erfasst und auch die Deutsche Börse zwischenzeitlich tief in den Strudel gerissen.Mutige können vor den Zahlen am kommenden Mittwoch noch zugreifen, die Aktie hat am 8. April die GD200 bei 144,15 Euro geknackt und steigt seitdem weiter, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 120,00 Euro. Mit den Zahlen könnten weitere Details für die laufende Strategie präsentiert werden. (Analyse vom 19.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link