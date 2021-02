Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (09.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Aktien von Börsenbetreibern würden in der Regel von volatilen Märkten profitieren. Auch wenn die Kurse von einem Hoch zum nächsten stürmen würden, reiße das aufgrund des steigenden Handelsvolumens diese Papiere mit. Bei der Deutschen Börse habe seit Sommer ein Abwärtstrend vorgeherrscht, der letzten November geknackt worden sei. Aus dem Seitwärtstrend könnte die Aktie aber nun ausbrechen, denn morgen am Mittwoch, dem 10. Februar, würden die die Zahlen für 2020 veröffentlicht.Vom Unternehmen selbst befragte Analysten würden für das abgelaufene Jahr mit kräftigem Wachstum rechnen. Im Schnitt würden die Experten bei den Nettoerlösen einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro erwarten. Der Gewinn sollte demnach um zehn Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro gestiegen sein. Bereinigt um Sondereffekte wie Aufwendungen für Übernahmen und den Konzernumbau werde ein Überschuss von etwas mehr als 1,2 Milliarden erwartet. Das wäre ebenfalls ein Plus von rund zehn Prozent zum Vorjahr. Die Anteilseigner sollten davon mit einer um 23 Cent erhöhten Dividende von 3,13 Euro profitieren. Das wären alles Rekordwerte.Mit den von Experten erwarteten Ergebnissen würde die Börse Weimers Ziele erfüllen. Er habe für das vergangene Jahr das Ziel ausgegeben, die Nettoerlöse aus eigener Kraft um mindestens fünf Prozent zu steigern und einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von rund 1,20 Milliarden Euro zu erzielen. Neben dem regen Handel an den Märkten infolge der Krise würden der Börse auch von Übernahmen der vergangenen Jahre helfen. Der seit Anfang 2018 amtierende Konzernchef Weimer wolle die Deutsche Börse mit Zukäufen vor allem außerhalb des Aktiengeschäfts oder dem dazugehörigen Derivate-Bereich noch unabhängiger von den starken Schwankungen an diesen Märkten machen. Im Vergleich zu Wettbewerbern sei der Konzern schon recht breit aufgestellt.Die Börse habe die Erfolge von CEO Weimer im vergangenen Jahr bisher nicht ausreichend gewürdigt. Die Zahlen zum abgelaufenen Jahr könnten das ändern. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege mit 157,00 Euro fast ein Fünftel über dem aktuellen Niveau.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link