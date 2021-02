ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (12.02.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Kann die Korrektur beendet werden? AktiennewsDie Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) notiert am letzten Handelstag der Woche unverändert bei 135 Euro, so die Experten von XTB.Am Donnerstag habe die Korrektur der letzten Tage zumindest unterbrochen werden können. Für eine Umkehrkerze in Form eines Bullish-Engulfings habe es jedoch nicht gereicht, da die Intraday-Gewinne in der zweiten Tageshälfte größtenteils wieder abgegeben worden seien. Die Aktie befinde sich seit über drei Monaten in einem aufsteigenden Dreiecksmuster, sodass Anleger nochmals auf einen Ausbruch über die obere Grenze bei 141 Euro hoffen könnten. Seit dem Allzeithoch, welches im Juli bei 177 Euro ausgebildet worden sei, habe der Kurs im Oktober fast bis zum 61,8% Retracement (über 25%) nachgegeben.