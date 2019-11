Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

137,75 EUR +0,47% (18.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

137,30 EUR -0,33% (19.11.2019, 08:52)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (19.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Um den spanischen Börsenbetreiber Bolsas y Mercados Espanoles (BME) könnte sich ein Bieterkampf entfachen. Laut einem Medienbericht interessiere sich neben Euronext und SIX auch die Deutsche Börse AG für das Unternehmen mit Sitz in Madrid.Unter den europäischen Börsenbetreibern herrsche seit Längerem das Übernahmefieber. Hintergrund seien sinkende Margen, die die Unternehmen u.a. durch Größeneffekte kompensieren wollten. Auch die Deutsche Börse Ag habe mehrfach ihr Interesse an Zukäufen bekundet, der Fokus liege dabei jedoch v.a. auf Handelsplattformen für Devisen und Rohstoffe.Die Deutsche Börse AG-Aktie reagiere auf die Spekulationen über einen möglichen Einstieg in den Bieterwettkampf um BME am Dienstagmorgen dagegen mit moderaten Verlusten. Angesichts des rund 30%-igen Kursanstiegs seit Jahresbeginn sei das allerdings zu verkraften. Investierte Anleger könnten daher dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: