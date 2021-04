(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (20.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Heute Abend nach Handelsschluss werde es spannend: Dann lege der Börsenbetreiber seine Q1-Zahlen vor.Vom Unternehmen befragte Marktexperten würden für das Q1 mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und operativem Ergebnis rechnen. Die Analysten würden im Durchschnitt Nettoerlöse in Höhe von 837 Mio. Euro und damit knapp neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum erwarten, als der Börsenbetreiber in der Corona-Krise besonders stark vom regen Handel an den Finanzmärkten profitiert habe.Auch beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) würden die Experten rückläufige Zahlen erwarten und hier im Schnitt mit 499 Mio. Euro rechnen. Das wären rund 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Das EPS dürfte um ein Fünftel auf 1,60 Euro sinken - basierend auf die 190 Mio. Anteile ergebe dies einen Überschuss von etwas mehr als 300 Mio. Euro (Vorjahr: 381 Mio. Euro).Konzernchef Theodor Weimer habe bereits bei der Vorlage der Jahresbilanz im Februar die Erwartungen für das Q1 gedämpft. Der Manager habe darauf verwiesen, dass sich zum Jahresstart das historisch gute Ergebnis aus dem ersten Jahresviertel 2020 nicht wiederholen werde.In Rahmen der im vergangenen Herbst vorgestellten Strategie "Compass 2023" sollten die Nettoerlöse im laufenden Jahr auf rund 3,5 Mrd. Euro zulegen. Das wäre ein Plus von knapp zehn Prozent.Bis 2023 sollten die Erlöse dann auf rund 4,3 Mrd. Euro steigen. Dieses Plus solle rund zur Hälfte aus Übernahmen (M&A) kommen. Für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei zwar kein absolutes Ziel ausgegeben worden. Doch ausgehend vom 2020er-Referenzwert, dem angepeilten Plus von zehn Prozent pro Jahr und der Aussage, dass die Marge stabil bleiben solle, ergäbe dies 2023 ein EBITDA von rund 2,5 Mrd. Euro.Die Deutsche Börse AG-Aktie notiere aktuell mit einem leichten Abschlag bei 147,00 Euro. Damit notiere der Titel über der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie, die derzeit bei 143,97 Euro verlaufe.DER AKTIONÄR sei sowohl optimistisch für die heutigen Q1-Zahlen als auch für die Zukunft. Wer bereits investiert ist, hat keinen Handlungsbedarf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Etwaige Nachzügler sollten zunächst die Zahlen abwarten - womöglich würden im Rahmen der Pressekonferenz weitere Details zur laufenden Strategie präsentiert. Das Kursziel des AKTIONÄR laute 185,00 Euro. (Analyse vom 20.04.2021)