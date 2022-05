XETRA-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (12.05.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) rechnet nach einem starken ersten Quartal damit, die Prognose für das laufende Jahr zu übertreffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Börsenbetreiber erwarte nun für 2022 einen Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 3,8 Mrd. Euro. Das EBITDA solle auf mehr als 2,2 Mrd. Euro zunehmen. Bislang seien Einnahmen von rund 3,8 Mrd. Euro und einem Betriebsgewinn von rund 2,2 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. "Das erste Quartal 2022 wurde vom russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine überschattet", habe die Deutsche Börse AG erklärt. Zur hohen Unsicherheit und Volatilität an den Märkten hätten darüber hinaus weitere Coronawellen und Lieferengpässe beigetragen. "Deswegen stieg der Handels- und Absicherungsbedarf in nahezu allen Anlageklassen, was zu teils deutlich höheren Handelsvolumina führte." Die Zahlen sähen entsprechend aus: Das EBITDA klettere im ersten Quartal um 32 Prozent auf 687 Mio. Euro. Die Nettoerlöse hätten ebenfalls deutlich um 24 Prozent auf 1,06 Mrd. Euro zugenommen.Das unerwartet gute Abschneiden im ersten Quartal und die anhaltend hohe Handelsaktivität seien allerdings nicht die einzigen Gründe, warum Analysten wie Michael Werner von der UBS zum Einstieg raten würden. Als Kaufargument führe der Experte außerdem die steigenden Zinsen an. "Durch jeden Zinsanstieg um 25 Basispunkte in den USA wird der Gewinn der Deutschen Börse um rund ein Prozent steigen", kalkuliere Werner. Er billige der Aktie daher nun einen fairen Wert von 192 Euro zu - ein Aufschlag von 20 Prozent auf den aktuellen Kurs. (Ausgabe 18/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link