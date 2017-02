Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

80,06 EUR -4,83% (27.02.2017, 14:50)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE000A2AA253



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

A2AA25



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB11



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Die geplante Zusammenlegung der Deutschen Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) und der London Stock Exchange (LSE) steht vor einem möglichen aus, nachdem die LSE eine von der EU gestellte Vorbedingung nicht erfüllen möchte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit allerdings eine Zustimmung der Kommission zur Fusion überhaupt gelinge, müsse sich die LSE als Mehrheitsanteiler von der Handelsplattform MTS trennen. Frankfurt wolle hingegen erst noch abwarten, denn eine endgültige Entscheidung werde erst Ende März erwartet. Anleger würden den Optimismus des Vorstandes jedoch nicht teilen, die Papiere der Deutschen Börse AG würden im heutigen Handel im hohen Bogen aus den Depots fliegen und das Wertpapier zum DAX-Schlusslicht degradieren.Technisch aber könne das Wertpapier trotz des heutigen Kursabschlags dennoch überzeugen, der gleitende Durchschnitt EMA 50 sei intraday nur kurzfristig unterschritten worden. Auch tendiere das Papier derzeit noch in seinem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal und könne sich zudem noch oberhalb des Trendkanals seit Juli 2015 behaupten. Aber der Druck wachse aufgrund zunehmender Konkurrenz auf die Deutsche Börse AG trotzdem weiter, ohne Fusion werde das Marktumfeld für die Frankfurter immer schwieriger. Daher könne nach der überraschenden Ankündigung der Briten auch keine Fortsetzung der zuvor gemachten positiven Aufwärtstendenz mehr aufrechterhalten werden. Tendenziell sollten sich Anleger auf weitere Abgaben einstellen.Obwohl sich das Wertpapier noch innerhalb des seit November bestehenden Aufwärtstrendkanals aufhalte, könne ein baldiger Durchbruch darunter nicht ausgeschlossen werden. Dieser dürfte direkt auf die Unterstützungszone bei 76,99 Euro abwärts führen.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:80,17 EUR -4,49% (27.02.2017, 14:39)