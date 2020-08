XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank gelte als Hausbank von US-Präsident Donald Trump. Doch auch sein Schwiegersohn Jared Kushner sei seit längerem Kunde. Nun rücke eine Transaktion der Privatbankerin Rosemary Vrablic in den Fokus.Im Jahr 2013 solle Vrablic zusammen mit zwei Kollegen von der Deutschen Bank privat eine Wohnung in Manhatten für 1,5 Mio. USD gekauft haben. Ein Jahr später solle die Einzimmerwohnung mit Gewinn an den Immobilienfonds Bergel 715 Associates weiterverkauft worden sein. Beteiligt an dem Fonds sei auch Kushner, der bereits damals Kunde von Vrablic bei der Deutschen Bank gewesen sei.Am Freitag sei der Vorgang bekannt geworden, als Kushner seinen persönlichen Finanzreport veröffentlicht habe. Demnach hätten er und seine Frau Ivanka Trump Einkommen in einer Spanne von 1 bis 5 Mio. USD von dem Fond bezogen. "Die Bank werde sich die Informationen, die am Freitag ans Licht gekommen, genau anschauen", habe ein Deutsche-Bank-Sprecher in New York gesagt.Zuletzt hätten die Demokraten versucht, Trump über seine Beziehung mit der Deutschen Bank anzugreifen. Gerade im nun beginnenden US-Wahlkampf könnte das neue Munition liefern, was auch die Deutsche wieder unter Druck setzen würde, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: