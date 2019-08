Deutschland habe seine Haushalts-Bilanzzahlen revidiert. Die Überarbeitung sei auf die von Eurostat vorgeschlagene Änderung der Berechnungsmethode zurückzuführen. Die Änderung betreffe im Wesentlichen die Art der Abrechnung von Mobiltelefon-Lizenzen. Bisher seien alle Erlöse aus Frequenzauktionen in dem Jahr verzeichnet worden, in dem die Auktion stattgefunden habe. Nun würden sie gleichermaßen über die Laufzeit der Lizenz verteilt. Dies sei nur eine buchhalterische Änderung, daher sollte sie sich kaum auf die Märkte auswirken, zumal die revidierten Zahlen die BIP-Zahlen kaum beeinflussen würden. Nach der Überarbeitung sei der deutsche Haushaltsüberschuss jedoch noch größer. Im Gegenzug könnte in Deutschland ein größerer Druck auf die Regierung entstehen, die No-Deficit-Regelung aufzugeben und die Ausgaben anzukurbeln, um die Wirtschaft vor dem Sturz in die Rezession zu bewahren.



UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Es scheine, als würden Investoren jede Woche neue Berichte über Kostensenkungsmaßnahmen erhalten würden, die bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) diskutiert würden. Laut einem aktuellen Bloomberg Bericht erwäge der deutsche Kreditgeber die Zentralisierung seiner Hauptgeschäftsstellen für das Privatkundengeschäft. Derzeit habe die Deutsche Bank Hauptgeschäftsstellen für das Privatkundengeschäft auf einige deutsche Städte verteilt. Frankfurt sei als Zentrale des Privatkundengeschäfts vorgeschlagen worden.



Die Aktionäre von Cypress Semiconductor (ISIN: US2328061096, WKN: 871117, Ticker-Symbol: CYP) hätten grünes Licht für die geplante Übernahme des Unternehmens durch die deutsche Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) gegeben.



Die MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) gehöre am Mittwochmorgen zu den Titeln mit der schlechtesten Wertentwicklung im deutschen Aktienindex, der die Entwicklung der 60 größten Unternehmen widerspiegele. Das Unternehmen habe ein Downgrade durch die HSBC erhalten. Die Bank habe die Empfehlung für die Aktie von "kaufen" auf "halten" gesenkt und ein Kursziel von 253 EUR gesetzt.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien werden in den ersten Stunden der Sitzung am Mittwoch weniger gehandelt, so die Experten von XTB.Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) sei die Ausnahme unter den Blue-Chip-Indices des alten Kontinents, da er durch die Abschwächung des GBP unterstützt werde. Ansonsten würden italienische und französische Aktien am meisten nachlassen.DIE UMSTELLUNG DER BERECHNUNGSMETHODE ERHÖHE DEN DEUTSCHEN HAUSHALTSÜBERSCHUSS