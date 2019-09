NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,56 USD +1,89% (28.09.2019, 0:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Pleite von Thomas Cook sei nicht nur für Aktionäre, Mitarbeiter und Urlauber ein Schock. Auch für die Banken des britischen Reisekonzerns könnte es richtig teuer werden. Laut Medienberichten würden Abschreibungen in Milliardenhöhe drohen und zwar nicht nur britischen Geldhäusern. Deutsche Großbanken seien aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht direkt von der Thomas-Cook-Pleite betroffen. Die Deutsche Bank-Aktie könne daraufhin am Montagmorgen an die Gegenbewegung vom Freitag anknüpfen. Wegen des schwierigen Branchenumfelds und der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen habe es das Finanzinstitut aber auch so schwer genug, weshalb Anleger das Papier weiterhin meiden sollten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,963 EUR +0,49% (30.09.2019, 10:49)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,98 EUR +1,25% (30.09.2019, 11:00)