Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,868 EUR -7,18% (27.03.2020, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,47 USD -7,44% (26.03.2020, 14:34)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.03.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank verschiebt Stellenabbau - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) setzt angesichts der Corona-Krise den geplanten Stellenabbau vorerst aus - aufgehoben ist das Vorhaben damit allerdings nicht, so die Experten von "FONDS professionell".Sichere Corona am Ende etwa Jobs im Bankbusiness? Bei der Deutschen Bank zumindest sehe es vorübergehend danach aus. Um zusätzliche emotionale Belastungen im derzeitigen Umfeld zu vermeiden, würden Gespräche mit von der Entlassungswelle potenziell betroffenen Mitarbeitern über individuelle Umstrukturierungsmaßnahmen verschoben, heiße es in einer Mitteilung des Konzerns an die Beschäftigten, die der Nachrichtenagentur "Bloomberg" vorliege. Die Unterbrechnung werde so lange dauern, bis eine Rückkehr zu mehr Stabilität erkennbar sei. Bereits laufende Restrukturierungsgespräche sollten allerdings abgeschlossen werden, so das Geldhaus. Hier gebe es überwiegend bereits unterzeichnete Dokumente und der Abschluss stehe kurz bevor.Bis Ende 2022 wolle die Deutsche Bank 18.000 Arbeitsplätze abbauen. Das Institut habe seine Ziele für den Konzernumbau und Kostensenkungen bekräftigt. Die Ressourcen würden nun auf die wichtigsten Projekte und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen fokussiert, damit die Bank auf Kurs bleibe. Seit das Umbauprogramm im Sommer 2019 gestartet sei, habe Vorstandschef Christian Sewing die Anzahl der Mitarbeiter bereits um mehr als 3.000 reduziert. Die Einschnitte seien ein zentrales Element in seinen Bemühungen, die Deutsche Bank nach einem Jahrzehnt der Irrungen und Wirrungen wieder rentabel zu machen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:5,895 EUR -6,99% (27.03.2020, 14:34)