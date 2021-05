Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern habe mit den Q1-Zahlen die Erwartungen der Analysten pulverisiert. In allen Sparten sei das Zahlenwerk besser als erwartet ausgefallen. Die Sanierung habe zuerst bei den Kosten sichtbaren Erfolg gezeigt. Die Deutsche Bank wolle hier nun noch mehr den Rotstift ansetzen als bisher gedacht. Neben der Digitalisierung könnte auch die Pleite der Greensill Bank ein Grund sein.Die Deutsche Bank möchte einem Bericht zufolge mehr Filialen ihrer Marke Postbank schließen. Deshalb habe die Deutsche Bank nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ") Verhandlungen mit der Deutschen Post mit dem Ziel aufgenommen, einen 2017 geschlossenen Kooperationsvertrag zu ändern.Der Vertrag erlaube der Deutschen Bank lediglich, jedes Jahr 50 von derzeit noch 800 Postbank-Zweigstellen zu schließen. Die Deutsche Bank habe schon angekündigt, in diesem und im nächsten Jahr die Zahl 50 bei den Postbank-Filialschließungen voll auszureizen. Sie würde gern darüber hinausgehen, weil das digitale Bankgeschäft deutlich an Fahrt gewinne. Wie der Vize-Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr der "FAZ" berichte, habe sich allein die Zahl der digitalen Produktabschlüsse unter der Marke Deutsche Bank im vergangenen Jahr um 108% gesteigert, also mehr als verdoppelt.Ihre Smartphone-App verzeichne inzwischen 30 Mio. Kunden-Logins im Monat. Und die Zahl der digitalen Kundenkontakte in den beiden Marken Deutsche Bank und Postbank habe 2020 um 19% höher gelegen als im Jahr davor. Auch für die Zeit nach Corona setze von Rohr nun auf mehr Direktvertrieb: Außer in den Filialen sollten die Kunden auch mehr über das Onlinebanking oder die App, über Mailings oder per Telefon- und Videoberatung neue Finanzprodukte abschließen können. Auch der mobile Vertrieb sowie das Geschäft über Kooperationspartner sollten gestärkt werden.Die Deutsche Bank sei auf einem guten Weg. Seit Jahren fahre das Management endlich einen geradlinigen Kurs und arbeite die gesteckten Ziele ab. Positiv sei zudem, dass frühzeitig am Filialkonzept gefeilt werde, denn durch die Corona-Krise habe sich das Verhalten der Kunden wohl dauerhaft geändert.Der Kurs gebe heute etwas ab, die Aktie halte sich jedoch weiterhin über dem Abwärtstrend bei 10,47 Euro. Da Europa nun aufmache und auch in Deutschland Lockerungen in Sicht seien, dürfte sich das Kreditgeschäft in den kommenden Monaten beschleunigen und das florierende Investmentbanking flankieren. Deshalb habe die Deutsche Bank-Aktie als Zykliker weiter Potenzial und gehöre als Beimischung ins Depot, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)