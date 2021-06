Unternehmensnachrichten:



Einem Bericht von Reuters zufolge könnte die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) die Möglichkeit verlieren, IPO-bezogene Dienstleistungen in Hongkong zu erbringen. Aufgrund eines Fehlers eines Mitarbeiters habe die Deutsche Bank es versäumt, ihre Lizenz zu erneuern, und diese laufe heute ab.



Der Oberste Gerichtshof im US-Bundesstaat Ohio habe den Behörden des Bundesstaates erlaubt, eine Klage gegen Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) wegen des sogenannten Abgasskandals voranzutreiben. In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass Volkswagen zusammen mit AUDI in einem Fall der Verletzung von Verbraucherdaten verklagt worden sei, bei dem Daten von 3,3 Millionen Verbrauchern preisgegeben worden seien.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) habe bei einer polnischen Auktion für erneuerbare Energien den Zuschlag für 77 Megawatt erhalten. Das Unternehmen habe den Zuschlag für einen 48-Megawatt-Onshore-Windpark und 29-Megawatt-Solarprojekte erhalten. Die neuen Anlagen würden voraussichtlich in den Jahren 2022 und 2023 in Betrieb gehen.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Batterie-Recyclinganlage in Deutschland bauen werde. Die Investition werde dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck einer nahe gelegenen Anlage für aktive Kathodenmaterialien zu reduzieren und die Technologie zu optimieren. Die Anlage werde voraussichtlich im Jahr 2023 in Betrieb gehen. (30.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten heute wenig verändert, doch zu Beginn des Kassahandels setzte eine starke Abwärtsbewegung ein, so die Experten von XTB.Die Mehrheit der Indices aus Europa würden niedriger handeln, wobei der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der französische CAC40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400), der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) und der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) mehr als 1% nachgegeben hätten. Die Aktien aus dem östlichen Teil Europas würden etwas besser abschneiden, würden aber auch tiefer handeln. Der ADP-Arbeitsmarktbericht um 14:15 Uhr sei eine der wichtigsten Wirtschaftsberichte des Tages.Der DAX habe gestern über die obere Begrenzung der jüngsten Handelsspanne ausbrechen können und habe den Bereich des Allzeithochs getestet. Allerdings habe sich die Stimmung heute verschlechtert und der Index nach dem Start der europäischen Kassasitzung eine steile Abwärtsbewegung erlebt. Die gestrigen Gewinne seien abgegeben worden und der DAX sei unter die untere Grenze der Handelsspanne bei 15.530 Punkten gefallen. Zwei Niveaus, die es in nächster Zeit zu beobachten gelte, seien die Unterstützung beim 38,2% Retracement (15.425 Punkte) und der Widerstand bei 15.530 Punkten. Die Volatilität könnte gegen 14:15 Uhr zunehmen, da der ADP-Beschäftigungsbericht veröffentlicht werde. Sollte der heutige Handel in der Nähe der aktuellen Niveaus enden, würde eine Doji-Kerze auf dem Monats-Chart und ein Bearish-Engulfing-Muster auf dem Tages-Chart erscheinen.