Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sei heute nach der Veröffentlichung der soliden Q2-Ergebnisse das beste Mitglied im deutschen Leitindex. Der deutsche Kreditgeber habe einen leichten Rückgang der Gesamteinnahmen im Jahresvergleich von 6,29 Mrd. Euro auf 6,24 Milliarden Euro gemeldet. Der Markt habe jedoch mit einem Rückgang auf 5,93 Milliarden Euro gerechnet, sodass das Ergebnis solide gewesen sei. Der Nettogewinn sei von 28 Millionen Euro im zweiten Quartal 2020 auf 795 Millionen Euro im zweiten Quartal 2021 gestiegen. Die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren seien von 2,03 Milliarden Euro auf 1,81 Milliarden Euro gesunken, aber der Markt habe einen Rückgang auf 1,67 Milliarden Euro erwartet, sodass es sich auch hier um eine positive Entwicklung gehandelt habe. Darüber hinaus hätten die großen US-Investmentbanken im 2. Quartal 2021 einen Rückgang der Handelserträge um durchschnittlich 43% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, sodass der Rückgang von 10,8% bei der Deutschen Bank solide erscheine.



Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) habe für das zweite Quartal ein EBITDA von 518 Millionen Euro gemeldet, was über der Medianschätzung von 508 Millionen Euro und über dem Vorjahreswert von 483,1 Millionen Euro liege. Der Nettoumsatz habe mit 881,7 Millionen Euro über den Erwartungen von 875 Millionen Euro und über den 777,5 Millionen Euro gelegen, die in Q2 2020 erreicht worden seien. Der Nettogewinn sei von 288,1 Millionen Euro auf 310,9 Millionen Euro gestiegen. Obwohl die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen seien, hätten die Aktien der Deutschen Börse AG nachgegeben, da Analysten auf einen großen Einfluss von einmaligen Gewinnen während des Quartals hingewiesen hätten.



Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) habe für das 2. Quartal einen Umsatz von 1,89 Milliarden Euro gemeldet und habe damit leicht über der Medianschätzung von 1,85 Milliarden Euro gelegen. Das EBITDA habe mit 612 Millionen Euro ebenfalls über den Erwartungen von 584 Millionen Euro gelegen. Allerdings habe das Unternehmen einen Nettoverlust von 38 Millionen Euro gemeldet, der höher ausgefallen sei als der erwartete Verlust von 2 Millionen Euro. Markus Haas, der CEO von Telefonica Deutschland, habe gesagt, dass das Unternehmen in diesem Jahr bis zu 1,3 Milliarden Euro in 5G investieren wolle. Auf die Frage nach den jüngsten Überschwemmungen habe Haas erklärt, dass diese nur minimale Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des Unternehmens haben würden, der Wiederaufbau des Glasfasernetzes jedoch Monate dauern könnte. (28.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch höher, trotz einer weiteren schwachen Sitzung in Asien, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) seien die europäischen Underperformer, die jeweils um 0,2% zulegen würden. Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241), der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) und der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) seien die Spitzenreiter mit Zuwächsen von jeweils über 0,6%. Das wichtigste Ereignis des Tages ist sei FOMC-Entscheidung am Abend (20:00 Uhr). Es werde jedoch nicht erwartet, dass die US-Notenbank größere Ankündigungen oder Änderungen ihrer Politik vornehme.Ein Blick auf den DAX im M30-Chart zeige, dass sich der Index in einer interessanten technischen Lage befinde. Der Index teste die kurzfristige Widerstandszone bei 15.560 Punkten - eine Hürde, die gestern und heute Nacht die Aufwärtsbewegungen begrenzt habe. Darüber hinaus befinde sich in diesem Bereich die kurzfristige Abwärtstrendlinie, die gleichzeitig die obere Begrenzung des Dreiecksmusters darstelle. Ein Ausbruch über diese Hürde könnte darauf hindeuten, dass eine größere Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte. Sollte es dem Index hingegen nicht gelingen, den Bereich von 15.560 Punkten erneut zu durchbrechen, könnte ein Pullback in Richtung der unteren Begrenzung des Musters folgen. Auf einen Durchbruch unter die Aufwärtstrendlinie, die die untere Grenze des Musters markiere, könnte eine Abwärtsbewegung und ein Test der nächsten kurzfristigen Unterstützung - des 38,2%-Retracements bei etwa 15.435 Punkten - folgen.