(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,426 EUR +0,23% (01.06.2022, 14:42)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,432 EUR +0,56% (01.06.2022, 14:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,18 USD -0,62% (31.05.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Stühlerücken im Hause der Deutsche Bank: Der Branchenprimus tausche bei ihrer ins Visier der Justiz geratenen Fondstochter DWS den Boss aus. Am Dienstag hätten die Strafverfolgungsbehörden die jeweiligen Zentralen wegen des Verdachts des Kapitalanlagebetrugs durchsucht. Die Deutsche Bank-Aktie zeige sich davon allerdings unbeeindruckt.Konkret werde mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Juni der derzeitige Vorstandsvorsitzende Asoka Wöhrmann sein Mandat niederlegen, Nachfolger werde mit Wirkung zum 10. Juni der Deutsche Bank-Manager Stefan Hoops. Hoops leite derzeit die Unternehmensbank der Deutschen Bank, die den gesamten Firmen- und Geschäftskundenbereich des Instituts umfasse.Am Dienstag hätten etwa 50 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht BaFin und Bundeskriminalamt (BKA) Räume in der Zentrale der Deutschen Bank Frankfurt sowie im benachbarten Gebäude der DWS unter die Lupe genommen. Anlass nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt: Verdacht des Kapitalanlagebetrugs. Sichergestellt worden seien nach Angaben der Behörde vom Mittwoch schriftliche Unterlagen und Datenträger.Dem Vermögensverwalter DWS werde vorgeworfen, sogenannte grüne Finanzprodukte als "grüner" verkauft zu haben, als diese tatsächlich seien. Die DWS solle Angaben zu Nachhaltigkeit zu hoch angesetzt haben, in Wahrheit aber bei Themen wie Umwelt- und Klimaschutz nicht so weit fortgeschritten sein wie angegeben - "Greenwashing" also."Nach Prüfung haben sich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte ergeben, dass entgegen der Angaben in Verkaufsprospekten von DWS-Fonds ESG-Faktoren nur in einer Minderheit der Investments tatsächlich berücksichtigt worden sind, in einer Vielzahl von Beteiligungen jedoch keinerlei Beachtung gefunden haben", habe die Staatsanwaltschaft erklärt. Damit stehe der Vorwurf des Prospektbetrugs im Raum. ESG stehe für "Environment, Social, Governance", auf Deutsch: Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung."Die Anschuldigungen, die in den letzten Monaten gegen die DWS und mich erhoben wurden, auch persönliche Angriffe und Drohungen, wie unbegründet oder unhaltbar sie auch sein mögen, haben Spuren hinterlassen. Sie waren sowohl für die Firma als auch für mich und vor allem für meine Angehörigen eine Belastung", habe Wöhrmann am Mittwoch in einer Mitteilung an die Belegschaft geschrieben. "Daher habe ich mich schweren Herzens mit der Firma darauf geeinigt, als CEO zurückzutreten. Ich möchte sowohl der DWS als auch mir einen Neuanfang ermöglichen."Die Deutsche Bank-Aktie gewinne am Mittwoch rund 0,4 Prozent auf 10,41 Euro.In Deutschland gelte der Rechtsgrundsatz "in dubio pro reo" (Unschuldsvermutung). Deshalb stünden weiterhin die seit einiger Zeit bekannten Anschuldigungen im Raum. Daher dürfte die Deutsche Bank als Konzernmutter der DWS - selbst im Falle der nachgewiesenen Schuld - keinen größeren Schaden nehmen. Vielmehr sollten Anleger auf die historisch günstige Bewertung richten.Kurzum: "Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 13 Euro, zumal auch das Chartbild (kurzfristiger Aufwärtstrend) für weiter steigende Kurse spricht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 01.06.2022)