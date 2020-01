Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,714 EUR -0,22% (10.01.2020, 14:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,61 USD +0,47% (09.01.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Jürgen Zeltner. Der sei von der Finanzaufsicht als Aufsichtsratsmitglied abgelehnt worden. Nun sollten externe Berater bei der Suche helfen.Zeltner sei Chef des luxemburgischen Geldhauses KBL European Privat Bankers, das mehrheitlich der katarischen Herrscherfamilie gehöre und habe in dieses Institut auch eine substanzielle Summe investiert. Deutsche Bank und KBL seien Konkurrenten im Geschäftsfeld der superreichen Kunden, der sog. "Ultra High Worth Individuals". Zudem sei Katar auch ein Großaktionär bei der Deutschen Bank. In den Augen der deutschen Finanzaufsicht Bafin und der EZB sei das Finanzkreisen zufolge ein inakzeptabler Interessenkonflikt gewesen.Die Deutsche Bank-Aktie strebe derweil ungebrochen nach oben. Der Titel sei in dieser Woche steil gestiegen und habe die 200-Tage-Linie überwunden. Auch mit dem Sprung über den seit 2015 bestehenden Abwärtstrend bei 7,39 Euro sei ein Kaufsignal generiert worden. Trader könnten dauraf setzen, dass auch der Widerstand um 8 Euro demnächst falle. Nach dem steilen Kursanstieg wäre aber auch eine Konsolidierung nicht ungewöhnlich, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,731 EUR +0,19% (10.01.2020, 14:07)