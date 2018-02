Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.02.2018/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank sagt Steueroasen adé - AktiennewsMehrere Tochtergesellschaften der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) mit Sitz auf den Cayman- und den Kanalinseln gehen in den Besitz des Finanzinstituts Butterfield über, so die Experten von "FONDS professionell".Damit baue das größte deutsche Geldhaus sein Engagement in Steueroasen weiter ab.Die Deutsche Bank ziehe sich weiter aus Steuerparadiesen zurück. Nach einem Bericht von Reuters habe das Institut erneut Tochterfirmen auf den Caymans und den Kanalinseln Jersey und Guernsey verkauft. Als Käufer trete das Finanzinstitut N.T. Butterfield & Son mit Sitz auf den Bermudas auf. Gegenstand des Deals sei das Bank- und Wertpapiergeschäft, das die Deutsche Bank auf den Cayman- und Kanalinseln für wohlhabende Privatkunden betrieben habe.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:13,14 EUR +1,69% (19.02.2018, 10:26)