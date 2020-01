XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,97 EUR -0,05% (30.01.2020, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,942 EUR -0,31% (30.01.2020, 09:45)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,77 USD +1,15% (29.01.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei 2019 wegen des Konzernumbaus noch etwas tiefer in die roten Zahlen gerutscht als ohnehin befürchtet. Unter dem Strich habe im vergangenen Jahr ein Minus von rund 5,7 Mrd. Euro nach einem Verlust von 52 Mio. Euro ein Jahr zuvor gestanden, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt bekannt gegeben habe. Experten hätten im Schnitt mit einem Verlust von rund fünf Milliarden Euro gerechnet.Die Erträge seien im vergangenen Jahr um acht Prozent auf 23,2 Mrd. Euro gesunken, während die Kosten vor allem wegen der Milliardenaufwendungen im Zusammenhang mit dem Konzernumbau um sieben Prozent auf etwas mehr als 25 Mrd. Euro gestiegen seien. Bereinigt um die Sondereffekte hätten die Kosten bei 21,5 Mrd. Euro und damit so hoch gelegen wie von Konzernchef Christian Sewing angestrebt. Hier habe das Geldhaus die Analysten positiv überrascht, die im Schnitt mit etwas höheren bereinigten Aufwendungen gerechnet hätten.Vorstandsvorsitzender Christian Sewing: "Unsere neue Strategie greift. Die Stabilisierung der Erträge im zweiten Halbjahr 2019 und unsere konsequente Kostendisziplin führten zu einem besseren operativen Ergebnis als 2018. Das Kundengeschäft entwickelt sich quer durch die Bank positiv. Aufgrund des starken Kapitalpolsters von 13,6 Prozent sind wir sehr zuversichtlich, den Umbau mit unseren vorhandenen Mitteln stemmen und nun wieder wachsen zu können."Der DAX-Titel habe im frühen Handel bei Lang & Schwarz mit einem Minus von mehr als drei Prozent reagiert. Zuletzt habe sich die Deutsche Bank-Aktie aber stabilisieren können. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist weiter intakt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: