Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Mit der Ankündigung eines weitaus umfangreicheren Restrukturierungsprogramms als ursprünglich angenommen, plane das Geldhaus einen langfristigen Stellenabbau von bis zu 20.000 Jobs, was mehr als jede fünfte Stelle betreffen würde. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres habe die Beschäftigungszahl noch bei 91.700 Mitarbeitern gelegen (davon rund 16.400 im Investmentbanking). Auch eine Umstrukturierung des Vorstandes sei (wie von Drach erwartet) geplant. Besonders die Investmentbanking-Sparte sei von dieser Umstrukturierung betroffen, da insbesondere das US-und Asiengeschäft sowie der Handel mit Aktien und Zinsderivaten deutlich reduziert werden sollten. Mit der Bekanntgabe des neuen Umstrukturierungsplans am 8. Juli würden genauere Informationen erwartet.Zusätzlich sei gemeldet worden, dass der Konzern mit seiner US-Tochtergesellschaft DB USA Corporation den zweiten Level des Stresstests der FED bestanden habe, was es dem Unternehmen ermögliche die Dividendenausschüttung anzuheben. Die FED habe bekannt gegeben, dass der DAX-Konzern selbst unter extremen wirtschaftlichen Situationen oberhalb des Mindestkapitals von 4,5% bleibe sowie auf Sicht des Planungshorizonts von neun Quartalen nicht unter 14,8% fallen könne. Wie derzeit in den Medien spekuliert, plane die Bank die Finanzierung des Umbaus durch Reduktion der Kernkapitalquote, weshalb sie nun in Kontakt mit der EZB und der BaFin stehe. Wäre die Bank in der Lage ihren aktuellen Stand von 13,7% zu reduzieren, wären geringere Rückstellungen ausreichend.Bei einem neuen Kursziel von 7,25 (alt: 6,25) Euro (Sum-of-the-Parts-Modell; geringerer Risikoabschlag) bestätigt Pierre Drach, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 03.07.2018)