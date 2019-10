XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank wolle im Rahmen des Konzernumbaus weltweit 18.000 Mitarbeiter entlassen. Vor allem im Investmentbanking sollen Stellen wegfallen. Bisher habe es von Konzernseit geheißen, dass insbesondere der Aktienhandel drastisch eingedampft werden solle. Nun könnte es noch einen anderen Bereich treffen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg nehme die Deutsche Bank derzeit das Geschäft mit verzinslichen Wertpapieren unter die Lupe. Das Ergebnis der Prüfung könnte beim nächsten Investorentag im Dezember veröffentlicht werden. Im Juli hatte der Konzern dagegen noch erklärt, dass man eine "führende Bank" im Fixed-Income-Handel bleiben wolle. Dort ist die Deutsche Bank gut aufgestellt.Auch wenn die Deutsche Bank traditionell stark gewesen sei im Zinsgeschäft, befinde sich der Markt im Sinkflug. Laut Bloomberg seien im ersten Halbjahr die weltweiten Einnahmen in diesem Segment um 17% auf rund 10 Mrd. USD gesunken. Damit setze sich ein seit Jahren bestehender Trend fort. Somit könne es sinnvoll sein, auch in diesem Bereich einzusparen. Ein Zukunftsmarkt sehe anders aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: