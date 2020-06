Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Privatkundensparte der Deutschen Bank gehöre neben der Unternehmerbank und dem Asset Management eigentlich zu den Sparten der Kernbank, die stabile Erträge liefern solle. Doch die Niedrigzinsen der letzten Jahre, die Integration der Postbank sowie andere Umbauarbeiten hätten die Entwicklung gebremst. Der neue Privatkunden-Vorstand Manfred Knof könnte nun aber vor einem Coup stehen.Knof sei seit vergangenem Jahr Chef der Sparte und sei davor 22 Jahre beim Versicherungskonzern Allianz gewesen. Er kenne sich also sehr gut aus in der Versicherungsbranche. Das dürfte ihm aktuell zugutekommen, denn er verhandle mit verschiedenen Versicherern über eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank.Die würden ihre Policen und Produkte über die Deutsche Bank verkaufen wollen. Das sei durchaus üblich in der Finanzbranche. Die Postbank verkaufe zurzeit Policen der Talanx-Tochter PB Versicherung. Bei der Deutschen Bank sei seit vielen Jahren der Schweizer Versicherer Zurich der Partner. Diese Verträge würden bis 2022 laufen, aber um schon jetzt Kasse zu machen, habe Knof die Ausschreibung für die neuen Kooperationen ab 2023 vorgezogen, so ein Banker gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Knof könne demnächst möglicherweise mindestens 400 Millionen Euro als Sondereinnahme verbuchen.Die Sondereinnahme könnte die Deutsche Bank gut gebrauchen. Für die Privatkundensparte wäre es ein wichtiger Teilerfolg. Auch die Aktie kann heute wieder zulegen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2020)