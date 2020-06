XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während es bei anderen Finanzwerten heute zu Gewinnmitnahmen komme, bewege sich die Deutsche Bank-Aktie fast nicht. Damit verharre der Titel aber deutlich über der 8-Euro-Marke. Sollten Anleger nach der steilen Rally nun trotzdem noch einsteigen oder sei es jetzt zu spät?Mit Spannung werde das heutige Treffen der EZB erwartet. Experten würden davon ausgehen, dass das laufende Anleihekaufprogramm PEPP im Volumen erhöht und in der Laufzeit ausgeweitet werde. Das wäre positiv für die Finanzmärkte, da somit die Liquidität weiter steige und Unternehmensinsolvenzen eingedämmt würden.Die Deutsche Bank könnte im Handelsgeschäft von der Geldschwemme profitieren. Aussagen von CEO Christian Sewing über die Entwicklung in den letzten zwei Monaten würden nahe legen, dass es weiterhin gut laufe. Demnach wolle die Deutsche Bank v.a. im Handel mit Anleihen und Devisen Marktanteile gewinnen. Das sei der Bereich, in dem das Frankfurter Finanzinstitut trotz des Rückbaus des Investmentbankings nach wie vor stark sei, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,342 EUR +1,77% (04.06.2020, 15:31)